Rogier baalt van vuilspuiterij over rivaal Manuel: Hij is juist een aardige gast

De Leidse horecaondernemenr Rogier van der Linden (41) - één van de twee potentiële echtgenoten van Gordon - is helemaal klaar met alle negatieve reacties over zijn liefdesrivaal: de 34-jarige steward-patissier Manuel Schiavi uit Italië. Volgens Rogier wordt Manuel in de publieke opinie onterecht afgeschilderd als onder meer een 'gladde aandachttrekker', 'kwal', 'ultieme glijmiddel', 'pizzarukker' en zelfs 'opdringerige stalker'.

Rogier schrijft vandaag bij een foto, waarop hij met Manuel en iemand van het productieteam van Gordon gaat trouwen te zien is, dat hij flink baalt van alle, in zijn ogen onterechte posts over de Italiaan. ,,Ik vind dat eigenlijk best naar om te lezen. Ieder heeft recht op een mening, maar om hem nou compleet af te maken? Manuel en ik hebben dit avontuur samen meegemaakt, we zijn vrienden geworden en het is echt een hele aardige gast'', verzekert Rogier. Een deel van zijn volgers geeft Rogier gelijk. ,,Deze opstelling siert je'', stelt iemand. Maar anderen blijven bij hun ongezouten mening, zoals 'Manuel is en blijft een kwal'.

Gordon besloot afgelopen donderdag tot grote teleurstelling van tv-kijkers op het allerlaatste moment dat hij toch nog niet kan kiezen uit de twee huwelijkskandidaten. De presentator, zo werd duidelijk aan het einde van de voorlaatste aflevering, wordt overmand door grote twijfels. ,,Ik word verscheurd en heb toch meer tijd nodig.'' En: ,,Ik kan je nog niet loslaten en nadenken.''

Sexy

Flink balen vinden tv-kijkers die al weken massaal speculeren over de afloop van het RTL4-programma. Een meerderheid van het publiek hoopt dat de 49-jarige Blaricummer voor Rogier (vader van een dochtertje) kiest. Manuel is minder populair. Hij wordt getypeerd als een weliswaar vriendelijke en sexy man, maar ongeschikt geacht om stabiliteit te brengen in het turbulente showbizzleven van de grillige Gordon. Verder zou de afstand tussen Nederland en Italië te groot zijn om een huwelijk op de rails te houden.

In de uitzending liet Manuel er geen misverstand over bestaan. Hij is volgens eigen zeggen smoorverliefd op Gordon en vindt hem om meerdere redenen de ideale huwelijkspartner. ,,Hij is net zo ondeugend als ik. En ik denk dat seks met Gordon geweldig zal zijn, omdat hij een slim en ondernemend type is...'' Gordon reageerde niet echt op die pikante opmerking. Hooguit met opgetrokken wenkbrauwen. Wel benadrukte hij dat zijn aanstaande man het leven moet willen vieren. ,,Ik ben niet iemand die rustig achter de geraniums gaat zitten. Ik wil het leven vieren, leuke dingen doen, ondernemen en reizen.''

Ik lees allemaal lelijke berichten over @manuel.schiavi.7 onder mijn posts, ik vind dat eigenlijk best naar om te lezen. Ieder heeft recht op een mening, maar om hem nou compleet af te maken? Lieve mensen, Manuel en ik hebben dit avontuur samen meegemaakt, we zijn vrienden geworden en het is echt een hele aardige gast. #friendsforlife We staan hier op de foto met @dehlia_de_jong van de productie😬 #benice #friends Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 9 Dec 2017 om 12:15 PST

We are the #muffinmen 😉 Samen met Manuel & ons productieteam onderweg! Gezellig! #muffin #crazy #food #cake #wonderfulltime #wonderfullpeople #friends Een foto die is geplaatst door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 9 Dec 2017 om 5:31 PST