Roemloos afscheid Peter Gillis? 400.000 kijkers zien laatste aflevering in opspraak geraakte realityster

Er worden nog wel opnames gemaakt voor een mogelijk nieuw seizoen van Massa is kassa op SBS 6, maar de kans dat Peter Gillis terugkeert, lijkt nihil. Bij de laatste aflevering van de reeks waarvan in drie jaar tijd in totaal tien seizoenen werden uitgezonden, werd er door Lammers dan ook voorgesorteerd op het naderende einde door de kijker te bedanken voor zijn uithoudingsvermogen. Met 400.000 belangstellenden en slechts een 23ste plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek liepen de kijkcijfers sterk terug en lijkt het een roemloos afscheid te worden voor Gillis.



Vorige week werd bekend dat Gillis wordt verdacht van belastingfraude. In 2019 deed een Fiod met tweehonderd onderzoekers een inval op acht locaties van de 61-jarige campingmiljonair. Daar werden drie vrachtwagenladingen aan administratie in beslag genomen. Na vier jaar onderzoek volgt er nu dus vervolging.



Ook is er nog de zaak rond zijn ex Nicole Kremers, die in vele seizoenen van Massa is kassa te zien was. Zij deed kort geleden aangifte van tien gevallen van mishandeling en ook van bedreiging, en zelfs van eenmaal verkrachting door haar ex. Eén geval van mishandeling zou eind augustus worden behandeld, maar dat is uitgesteld, nu er een hele serie aangiftes ligt. Vorige week maakte Talpa een deal waardoor Kremers niet meer te zien zal zijn of genoemd zal worden in de serie.



Gillis wordt dus nog wel gevolgd door een cameraploeg voor een mogelijk elfde reeks, maar Talpa meldde eerder al dat dit ‘geen garantie’ is voor een nieuw seizoen. ,,Pas na de uitspraak van de rechter nemen we een beslissing over een mogelijk vervolg van de serie”, zei een woordvoerder.