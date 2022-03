Roemloos afscheid M met 615.000 kijkers: ‘NPO heeft gigantisch probleem in de vooravond’

Laatste aflevering M trekt 615.000 kijkers: ‘Stop de show’

De slotaflevering van M op NPO 1 trok gisteravond 615.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee komt het programma op een achttiende plek in de top 25 best bekeken programma’s. Aan het einde van de aflevering bedankte Margriet van der Linden haar kijkers. ,,Ik ga u op dit tijdstip verlaten. Ik wil alle gasten sowieso bedanken voor jullie mooie bijdrage vandaag en ik wil u danken voor het kijken. Mijn team en ik hebben dit met heel veel liefde al die seizoenen gemaakt maar dit was M. Stop de show.” Die laatste uitspraak is een verwijzing naar de traditionele opening van Van der Linden. Elke aflevering begon ze met de woorden ‘start de show’.