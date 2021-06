Roel Maalderink gaat de straat weer op: ‘Hoe ruimdenkend zijn Nederlanders?’

De zomer van 2020 was voor velen een tijd waarin op liefdesgebied weinig tot niets te beleven viel. Maar nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld worden, grijpt de 30-jarige Maalderink meteen zijn kans om de nieuwe Voxpopreeks (een afkorting van Vox Populi, de stem van het volk) Summer of Love te maken. Maalderink stelt dat het tijd was om ‘eens wat anders te doen’. ,,Ik wilde al heel lang iets maken over seks en liefde, maar corona beheersde het nieuws. Het voelde irrelevant om het dan uitgebreid over rollenpatronen te gaan hebben.”



Daten was in de zomer van 2020 niet bepaald makkelijk. Geen afspraakje in een romantisch restaurant, geen drankjes doen op een terras op een broeierige zomeravond en een avondje films op het witte doek zien zat er ook al niet in. Maar dat is verleden tijd. ‘Eindelijk kunnen we elkaar weer een beetje vastpakken en knuffelen’, omschrijft de presentator de aanleiding voor de nieuwe serie.



En dus was dit het moment voor Maalderink om met zijn microfoon en camera weer de straat op te gaan voor zijn nieuwe reeks. Hij is zelf biseksueel, en wil met zijn video’s laten zien dat er veel grijstinten bestaan. ,,Het gaat bijvoorbeeld over ruimdenkendheid en hoe feministisch Nederlanders zijn. Je hoort mensen vaak zeggen dat de emancipatie is voltooid, maar in praktijk is dat helemaal niet zo. Sommige dingen vinden Nederlanders toch nog moeilijker dan we denken.”