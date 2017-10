Rockzonen treden in pa's voetsporen

Het was ruim een maand na de dood van Glenn Frey (67) toen het einde van de Eagles samenviel met een nieuw begin. Op een herdenkingsbijeenkomst voor de zanger én oprichter van de inmiddels legendarische Californische gitaargroep speelden de drie overgebleven Eagles Frey’s signatuurhit Peaceful Easy Feeling. Aansluitend sprak Don Henley een omvangrijk in memoriam uit voor zijn strijdmakker.

,,Dat was de laatste keer dat we samen hebben gespeeld als Eagles’’, zou Henley over die dag in februari 2016 zeggen. ,,Ik zie gewoon niet hoe we door zouden kunnen gaan zonder Glenn. Optreden zonder de man die alles in gang heeft gezet, zou er wanhopig uitzien.’’ En vermoedelijk verwijzend naar het met dwarrelende dollars omgeven imago van de groep. ,,En het zou denk ik ook erg inhalig overkomen.’’

Dinsdag begint in het Amerikaanse Greensboro de tournee An Evening with the Eagles. Met Don Henley op de drums, Joe Walsh op gitaar en Timothy B. Schmit op de bas. Achter de microfoon: Deacon Frey, de 23-jarige zoon van Glenn. Hij zong tijdens de herdenking voor zijn vader voor het eerst met de Eagles, nadat tijdens een tribute op de Grammy’s eerder Jackson Browne nog voor de groep had gestaan. Maar na enkele festivaloptredens deze zomer, wist hoofd-Eagle Henley het zeker: met Deacon als zanger zijn de Eagles van uitsterven gered.

,,Dit is de enig passende manier om door te gaan’’, vertelde Henley afgelopen maand aan een Texaans radiostation. ,,Zie het als een deel van het oude gildesysteem, waar de vader de meester is en de zoon de leerling. De vaardigheid en het bedrijf worden van generatie op generatie doorgegeven. Dit is Glenns bloed. Daarmee kunnen de Eagles verder.’’

Noodlot

Het is een nieuwe uitleg voor een fenomeen dat in de popmuziek steeds vaker voorkomt. Vooral rockers op leeftijd – die langer doorspelen dan de op jeugdigheid gegrondveste wetten van de rock-’n-roll ooit voor mogelijk hielden – putten uit familiekring als het noodlot de schijnbaar eeuwige jonge muziekhelden toch heeft ingehaald.

Led Zeppelin was de eerste megaband die een dergelijk wissel doorvoerde. Zeppelins drummer John Bonham stierf in 1980. In 1988 speelde zoon Jason voor het eerst met de drie overgebleven leden samen. En ook bij het bejubelde reünie- (en tevens afscheids-)concert in Londen in 2007 zat Jason op de plek waar zijn vader ooit het intro van Kashmir bij elkaar ranselde.

Bruce Springsteen (68) heeft in zijn E-Street Band ook met de gevolgen van het verglijden van de tijd te kampen. Tijdens hun eerste optreden op Pinkpop in 2009 verving zoon Jay drummer Max Weinberg (inmiddels 66),– die tv-verplichtingen had in de VS. Tijdens dat concert bespeelde Clarence Clemons nog de saxofoon. Hij overleed in 2011 op 69-jarige leeftijd. Tijdens Springsteen tweede Pinkpop-show in 2012 was het Clemons’ neefje Jake die het vuur in klassieker Born to Run blies.

Volledig scherm Jake Clemens met Bruce Springsteen © RV

In ons eigen land gelden de Volendamse 3JS als bekendste voorbeeld. Toen gitarist Jaap de Witte wegens een zenuwaandoening aan zijn handen niet meer kon spelen, trad hij terug ten faveure van zijn zoon Jan. Ook een J, zodat de groepsnaam in tact bleef.

Maar het overdragen van de erfenis is niet altijd de reden dat de rockster-op-leeftijd op het podium de familiebanden aanhaalt. Deze lente zag ons land in korte tijd twee popiconen langskomen met hun zoon in hun band. Sting presenteerde zoon Joe Sumner op gitaar en John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) schepte in de Ziggo Dome op over de kwaliteiten van zijn zoon Shane (26) als gitarist. Het was Fogerty’s echtgenote Julie geweest die hun zoon voordroeg als bandlid. ,,Ik was eerst bezorgd. Het moest wel top klinken’’, vertelde Fogerty. ,,Maar ik ben blij dat Julie me heeft overtuigd.’’ Hij vertelde te hebben gekeken naar Van Halen, waar de zoon van oprichter Eddie, Wolfgang (nu 26) al bijna tien jaar bassist is. Ook Neil Finn (Crowded House) en zijn zoon Liam spelen al enige tijd samen.

Tweede natuur

Phil Collins heeft andere redenen om, sinds deze zomer, op te treden met achter hem zijn tienerzoon Nicholas (16) op de drums. Wegens een zenuwbeschadiging in zijn handen kan Collins zelf niet langer drummen. Zingen gaat nog wel. De Genesis-frontman heeft zich na een periode van alcoholverslaving bovendien herontdekt als familieman en verklaarde in zijn recente autobiografie Not Dead Yet zoveel mogelijk tijd met zijn vijf kinderen te willen doorbrengen. ,,Dichterbij elkaar dan samen op een podium kun je bijna niet komen’’, zei hij. En Nicolas meldde aan Rolling Stone: ,,Ik ben mijn hele leven blootgesteld aan mijn vaders muziek, dus dit is een tweede natuur.’’

Biedt de erfopvolging de oplossing nu de dood de grijze generatie van rocksterren op de hielen zit? Uiteindelijk ligt het antwoord bij het publiek. De eerste reacties op het aantreden van Deacon Frey bij de Eagles lijken positief. De festivalshows kregen goede recensies en de kaarten voor de nieuwe tournee - waaraan ook countryzanger Vince Gill zal meedoen -zijn vrijwel allemaal uitverkocht. (De ticketprijzen liggen overigens op ouderwets Eagles-niveau: gemiddeld 350 dollar voor een veldkaart.)

Voor de fanatieke fans lijkt een familielid voor hun favoriete groep geloofwaardiger dan een relatief willekeurige collega die toevallig goed zingt. AC/DC kwam na de dood van Bon Scott weg met zo’n wissel, maar The Doors, INXS en in minder mate Queen – op 13 november in ons land met Adam Lambert als zanger – worstelden opzichtig met de lege plek achter microfoon. Voor de overgebleven bandleden een complicerende factor: Jim Morrison, Michael Hutchence en Freddie Mercury hadden geen zoons.