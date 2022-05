Rockabilly-zanger Ronnie Hawkins (87), man achter The Band, overleden

De Amerikaanse rockabilly-zanger Ronnie Hawkins is zondag overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hawkins werd niet alleen bekend met zijn eigen muziek, maar verwierf vooral ook roem als de man die The Band bij elkaar bracht. Zijn vrouw vertelde aan de Canadese pers dat hij “vredig is heengegaan”. En ze voegde daar volgens de Ottawa Sun aan toe: “Hij zag er nog even knap uit als altijd.”

Hawkins begon zijn carrière in het zuiden van de Verenigde Staten, maar had met name veel succes in de jaren zestig in Canada. Hij deed dat met een muziekstijl die bekend kwam te staan als rockabilly. Hij scoorde hits als Who do you love? en Hey Bo Diddley en verwierf een grote invloed binnen de Canadese muziekindustrie.

Toch werd hij uiteindelijk vooral beroemd door de muzikanten die hij als een soort mentor begeleidde. Hawkins stelde in de jaren zestig een achtergrondband samen om mee op te treden. Die band zou uiteindelijk, nadat zij was gestopt samen met hem op te treden, nog veel bekender en succesvoller worden dan Hawkins zelf.

‘Godfather’

Levon Helm, Robbie Robertson, Garth Hudson, Richard Manuel en Rick Danko, vormden namelijk The Band. Die ging Bob Dylan begeleiden en groeide uit tot een van de meest bewonderde en invloedrijke bands ter wereld. De muzikanten van The Band bleven Hawkins altijd zien als degene die hen muzikaal had gevormd. ,,Hij was onze mentor, hij leerde ons de kneepjes van het vak’’, zo schreef Robbie Robertson in een verklaring op Twitter. ,,Hij was de Godfather, degene die ons succes mogelijk heeft gemaakt.’’

,,Hij was niet alleen een geweldige artiest, uitstekende performer en bandleider, hij had ook een ongekend gevoel voor humor. Erg grappig en totaal uniek. God heeft er zo maar eentje gemaakt. En hij zal altijd voortleven in ons hart’’, aldus Robertson.

