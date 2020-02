Rock Werchter bevestigt 28 nieuwe acts

Liefdes­lied­jes Xander de Buisonjé meest gedraaid: ‘Dit had ik nooit verwacht’

13:30 Xander de Buisonjé is zeer vereerd: zijn Afscheid van Volumia! was vorig jaar het meest gedraaide liefdesliedje van eigen bodem op de Nederlandse radio, zo maakt Buma, de organisatie voor belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, bekend. Ook het zilver is voor De Buisonjé met Hou Me Vast.