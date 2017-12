Robinsonners in tranen na brieven van thuisfront

Vorige week laaide de ergernissen tussen Roeland en Shelly al op, wat uitmondde tot veel geschreeuw en heftige verwijten. Het leek er in eerste instantie op dat de boel weer was gesust, maar niets bleek minder waar. De woordenwisseling zat de twee kandidaten zelfs zo dwars, dat ze het gisterenavond nog eens dunnetjes overdeden. ,,Ik vind het echt bizar dat je je excuses aanbiedt, maar dat je blijkbaar niet oprecht spijt had van je uitspraken. Ik ben zó klaar met dat toneelspel", foeterde de blondine. ,,Je doet niets!", schreeuwde Roeland het vervolgens uit voor het oog van 1.259.000 kijkers, waarop Shelly antwoordde dat ze beter hem naar huis had kunnen stemmen.



Ondanks het gekibbel, was er ook ruimte om over emoties te praten. De Robinsonners kregen in de vorm van een brief of korte video eindelijk bericht van het thuisfront. En dat deed ze goed, al zorgde het wel voor de nodige waterlanders. De vete tussen Roeland en Shelly verdween plots als sneeuw voor de zon en met Soundos in het gezelschap lazen ze hun brieven hardop voor. ,,Die brief komt op tijd. Die geeft kracht", klonk het uit Roelands mond.