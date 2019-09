Robinson blijft Miljoenenjacht en Onze Boerderij nipt voor

Gisteravond waren de grootste drie zenders voor het eerst dit seizoen op volle sterkte en dat verdeelde de kijkers enorm. De zenders konden alle drie op bijna evenveel kijkers rekenen. Yvon Jaspers boerenprogramma Onze Boerderij trok 1.487.000 kijkers, goed voor plek drie in de kijkcijfer top 25. Linda de Mols spelshow Miljoenenjacht, voor het eerst op SBS 6 uitgezonden, volgde op een vierde plek met slechts 5000 kijkers minder (1.482.000). Het best bekeken programma was het achtuurjournaal (NPO 1), met bijna 1,8 miljoen toeschouwers.



De vraag vooraf was: wat is de impact van de verhuizing van Expeditie Robinson? Het programma scoort net als vorige week iets beter dan op RTL 5, maar het verschil is niet gigantisch. En lukt het Linda de Mol om de kijkersaantallen van Miljoenenjacht – op RTL 4 goed voor zo’n twee miljoen geïnteresseerden – enigszins vast te houden na de verhuizing naar SBS 6? Ja, met deze cijfers zullen broer (John, eigenaar van de zender) en zus De Mol ongetwijfeld tevreden zijn. En: profiteert Wendy van Dijks nieuwe programma Flirty Dancing, te zien na Miljoenenjacht, van kijkers die blijven hangen?



Op die laatste vraag is het antwoord: een beetje. Iets meer dan de helft van de kijkers zapte weg, 689.000 mensen bleven hangen en zagen dansende koppels op een eerste date. Linda de Mol-fans konden gelijktijdig terecht op RTL 4 voor de eerste aflevering van het laatste seizoen van haar serie Familie Kruys, die 833.000 kijkers boeide. Nick & Simon: The Dream trok op hetzelfde moment 950.000 kijkers op NPO 1.