Robin showt strakke lichaam in bikini, kids Nicolette redden krokodil

Gaby Blaaser was vanochtend al vroeg uit de veren om een bezoekje aan de sportschool te brengen. Om haar sportieve dag af te sluiten, neemt ze nog een voedende shake met wat aardbeien. ,,After workout", schrijft ze bij het kiekje waar ze in een kort topje staat.

After workout shake 🥛🍓🙋🏼 Een foto die is geplaatst door null (@gabiblaaser) op 27 Jan 2018 om 2:34 PST

De zomer kan niet snel genoeg beginnen voor Robin Martens. De actrice is naar eigen zeggen helemaal klaar om weer in bikini rond te lopen en deelt op Instagram een kiekje waarop ze gehuld is in een bikini. 'Niet nog meer afvallen hoor', waarschuwt een enkele volger haar.

Ik ben wel ready voor vakantie & zomer .... Geef mij maar zonnnn ✨💛🌞💫🌕 Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 27 Jan 2018 om 3:28 PST

Domien Verschuuren heeft vandaag de magische 30 aangetikt. De radio-dj wordt wakker met een fles champagne in zijn bed met ballonnen om zich heen. Fans van Domien wensen hem en fijne dag toe. 'Oude man zeg!', grapt een volger.

Woke up like this. 🥂🎈🎉 Een foto die is geplaatst door null (@domien) op 27 Jan 2018 om 0:45 PST

Met een laag uitgesneden decolleté en chic kapsel, weet Amanda Balk haar volgers helemaal gek te maken. De ex van Afrojack is in Dubai en is helemaal uitgedost voor een speciale gelegenheid. Opvallend: de foto is gemaakt bij een luxe bruidszaak. Wat schuilt daarachter?

Lucky me🤗💋 Een foto die is geplaatst door null (@amandabalk) op 27 Jan 2018 om 1:00 PST

Bij Nicolette Kluijver kan alles. Vanochtend waren haar drie koters al vroeg op om het leven van een krokodil te redden. Met echte doktersmutsjes en verband zijn de kinderen druk bezig met het oplappen van het reptiel. ,,Het is niet makkelijk maar de krokodil heeft nog een kans...", schrijft de blondine bij het aandoenlijke plaatje.

Het is niet makkelijk maar de krokodil heeft nog een kans.... #spoedeisendehulp Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 27 Jan 2018 om 0:11 PST

Het leek erop dat Doutzen Kroes vakantie vierde in Sri Lanka, maar het topmodel was er gewoon voor haar werk. Op Instagram deelt Neerlands trots een foto waarop ze met een serieuze blik de camera inkijkt. Ze bedankt het team van Hunkemöller voor de geweldige ervaring.

Thank you @hunkemoller for taking me to beautiful Sri Lanka where we shot the upcoming swim collection! It was a dream👙💕 #doutzenstories Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 26 Jan 2018 om 23:52 PST

De kinderen van Nicolette van Dam besloten vanochtend papa Bas' plek in te nemen. Op een kiekje is te zien hoe Nicolette, Kiki-Kate en Lola-Lily het bed volledig in beslag nemen. ,,Nee joh, maakt niks uit. Ik slaap wel op de bank", grapt Bas bij de foto.

Nee joh maakt niks uit, ik slaap wel op de bank 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 26 Jan 2018 om 23:21 PST

Goedemorgen zonder zorgen, dat straalt Sterretje uit op zijn foto. De voormalig Oh Oh Cherso-deelnemer zit voor langere tijd in Thailand en geniet daar volop. De afgelopen weken bestookt hij zijn volgers met kiekjes vanaf de zonnige eilanden.