Robert Jensen: Ik wil een ander geluid laten horen

‘Knettergek’ werd Robert Jensen (45), zegt hij, toen hij begin vorig jaar een docuserie maakte over de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. ,,Ik had constant het gevoel dat Donald Trump ging winnen. We toonden dat ook aan, maar werden door vrijwel alle media volledig genegeerd. Tot en met de avond van de verkiezingen zat alles en ieder op het spoor van Hilary Clinton. Trump had geen schijn van kans, zo was de algehele tendens.”