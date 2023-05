Robert de Niro snapte niets van zijn personage in nieuwe film

Robert de Niro snapte niets van zijn personage in de nieuwe thriller Killers of the Flower Moon , die dit weekend in première ging op het Festival van Cannes. In de film speelt de 79-jarige acteur een rijke veehouder die begin twintigste eeuw het vertrouwen heeft gewonnen van de Osage, een gemeenschap van inheemse Amerikanen die net olie heeft gewonnen. Maar langzaam blijkt deze William Hale een rol te spelen in het enorme aantal moorden op leden van de Osage.

,,Ik snap helemaal niets van mijn personage”, aldus De Niro zondag in een bijeenkomst met journalisten. ,,Hij is charmant, maar hij verraadt mensen. Ik heb mijn best gedaan hem te spelen en te doorgronden wat hem drijft. Maar ik snap hem niet goed.” Volgens de tweevoudig Oscarwinnaar is het belangrijk dit soort verhalen over institutioneel racisme in de VS te vertellen. ,,We zijn ons na George Floyd veel meer bewust geworden van het institutioneel racisme in ons land. Daar past dit verhaal ook in. Het gaat om de banaliteit van het kwaad, daar moeten we voor uitkijken.”

Het is de tiende maal dat De Niro samenwerkt met regisseur Martin Scorsese. Ook Leonardo DiCaprio speelt een hoofdrol, als het naïeve neefje van Hale. Het boek waar de film zich op baseert, gaat eigenlijk over de oprichting van de FBI. ,,We waren al twee jaar aan het project bezig toen Leo mij belde”, vertelde Scorsese (80). ,,Hij zei: wat is nu de kern van de film? Die kan ik niet vinden. Toen bedachten we dat het over Ernest, de neef, moest gaan. Over hem is in het hele verhaal het minste bekend. Hij staat in deze tragedie symbool voor liefde, vertrouwen en verraad.”

De regisseur en acteurs oriënteerden zich maandenlang op de cultuur en geschiedenis van de Osage, om de film zo authentiek mogelijk te maken. ,,Het contact met de Osage heeft me zoveel geleerd”, vertelde Scorsese in Cannes. ,,Elke keer dat ik bij de Osage langsging of gesprekken voerde, was ik ontroerd en geraakt. Zoals zij denken over zaken als liefde en respect, voor elkaar en voor de aarde. Hoe zij aankijken tegen leven op deze planeet. Elk gesprek heroriënteerde ik me opnieuw. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Ja, we maken een film, natuurlijk. Maar wat willen we vertellen?”

Killers Of The Flower Moon is later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien.

