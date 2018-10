Robert de Hoog: Mocro Maffia voelt als echt

Making a Murderer geeft gewiekste powerjuris­te wereldfaam

25 oktober In het tweede seizoen van de Netflix-kijkcijferhit Making a Murderer - over autosloper Steven Avery en zijn verstandelijk beperkte neefje Brendan Dassey die tot levenslang zijn veroordeeld - bijt topadvocate Kathleen Zellner zich als een pitbull vast in Avery's strafzaak. Doel van de 61-jarige ‘ijzervreter’: de volgens haar onterecht veroordeelde Amerikaan vrij krijgen. Maar wie is deze inmiddels razend populaire, door justitie gevreesde powerjuriste eigenlijk?