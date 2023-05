Robbie Williams: ‘Zonder drugs ongemakkelijk in sociale situaties’

Robbie Williams noemt het ‘pijnlijk’ dat hij ontdekte hoe ongemakkelijk hij zich voelde in sociale situaties nadat hij was gestopt met het gebruik van alcohol en drugs. Dat schrijft de 49-jarige zanger in een lang bericht op Instagram.

Williams schrijft dat hij door het gebruik van cocaïne, wodka en MDMA niets meer merkte van die ongemakkelijke gevoelens. Ook noemt hij zichzelf in die tijd ‘een schim van een persoon, zonder vermogen om ‘mens’ te zijn.’ Williams zegt dat hij zelfs met goede vrienden ‘niet de mogelijkheid had om in gesprek te gaan’. ‘Het is ongelofelijk deprimerend en isolerend.’

De Let Me Entertain You-zanger is inmiddels beter geworden in sociale afspraken. ‘Mensen die toekijken zouden denken dat ik een sociale vlinder ben - dat ben ik niet. Ik ben nog steeds een mot die zijn best moet doen om sociale interacties niet te verpesten’, vervolgt Williams.

Williams is naar eigen zeggen goed geworden in het voor de gek houden van mensen. ‘Wie zegt dat het eruit zag alsof ik een geweldige avond had, heeft het mis. Geloof me: het voelt als een marathon voor mij.’

