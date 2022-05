Robbie Williams neemt al z’n hits opnieuw op met het Metropole Orkest

Williams heeft het wereldberoemde orkest uit Nederland zelf benaderd via dirigent Jules Buckley. Op het album staan nieuwe versies van hits als Angels en Feel, evenals Rock DJ en Let me entertain you, gearrangeerd door Buckley en Robbies vaste muzikale partner Guy Chambers. ,,We hebben het album gemaakt in coronatijd’’, vertelt de woordvoerder. ,,We zijn ontzettend blij dat Robbie voor ons heeft gekozen, een bevestiging van onze positie in de popmuziek.’’