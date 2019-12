Robbie, dit kan beter! Dit is slaapverwekkend

Na geflopte Rewind in 2018 doet YouTube een nieuwe poging

5 december Het jaaroverzicht van YouTube in 2018 werd de slechtst beoordeelde video aller tijden, maar de videogigant besluit dit jaar toch weer een nieuwe poging te wagen. Dit keer wordt er echter voor een veilige optie gekozen en krijgen de kijkers simpelweg een overzicht voorgeschoteld van meest gelikete video's in verschillende categorieën. Na een dikke miljoen views zijn de duimpjes omlaag wéér in de meerderheid.