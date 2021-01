Rob van Snollebollekes: ‘Mensen denken snel dat ik simpel ben’

Nicki Minaj schikt voor 365.000 euro met Tracy Chapman na gebruik sample

8 januari Nicki Minaj en Tracy Chapman begraven de strijdbijl. De rapper heeft een schikking getroffen met de zangeres voor het zonder toestemming gebruiken van een sample van Tracy's nummer Baby can I hold you. Met de schikking is een bedrag van 450.000 dollar (zo'n 367.000 euro) gemoeid, meldt The Hollywood Reporter.