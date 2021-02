Rob Stenders stapt over van Radio 2 naar Veronica

De 55-jarige Stenders maakte eerder tussen 1987 en 1995 radio voor Veronica, toen de zender nog onderdeel uitmaakte van het publieke bestel. Hij presenteerde er spraakmakende programma’s als Stenders & Van Inkel, D’Rob of D’ronder en Shockradio. Sinds 2015 is Stenders te horen op NPO Radio 2, waar hij het populaire middagprogramma Stenders Platenbonanza presenteert. Bij Veronica wordt hij behalve programmamaker ook eindverantwoordelijk voor de muziek en programmering van het station.

,,Weggaan bij NPO Radio 2 is niet makkelijk”, reageert Stenders. ,,Maar de sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo’n kans krijg je maar één keer. Net als Radio Veronica ben ik geboren op 18 april, m’n eerste demo stuurde ik naar Veronica, het is de zender van Stenders & Van Inkel en zo’n beetje de helft van mijn radiobestaan. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond.”

Volledig scherm Rob Stenders en Caroline Brouwer © Ben Houdijk.

Danken

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2, stelt dat Stenders veel heeft betekend voor zijn station. ,,Daar danken we Rob voor en we wensen hem succes. NPO Radio 2 heeft zich de afgelopen jaren steeds weer vernieuwd en dat is niet onopgemerkt gebleven: de zender is al drie jaar op rij het best beluisterde radiostation van Nederland. De publieke omroep heeft tal van talentvolle dj’s in huis. We gaan nu bekijken wie de vrijkomende uren gaat presenteren, waarbij we natuurlijk wéér de beste keuze voor de luisteraars willen maken.”

Werkgever BNNVara reageert met woorden van gelijke strekking. ,,We vinden het natuurlijk jammer dat Rob en Caroline vertrekken bij BNNVara, want we hadden ze het liefst nog heel lang bij ons gehouden”, zegt Gert-Jan Hox, contentdirecteur van de omroep. ,,Maar we zijn ze ook dankbaar voor hun grote bijdrage aan BNNVARA en NPO Radio 2. Rob heeft bij ons op het allerhoogste niveau radio gemaakt, met een enorme toewijding en daardoor grote populariteit onder de luisteraars. Hij is daarnaast bovenal iemand met een scherp oor voor bijzondere platen die dankzij hem de weg naar het grote publiek weten te vinden. We wensen hem en Caroline veel succes bij Veronica. Rob en Caroline maken donderdag hun laatste Platenbonanza en Rob is vrijdag voor het laatst te horen met One Night Stenders. Voor de tijdelijke en nieuwe invulling van de programmering zijn we met de NPO in gesprek.”

Geruchten

De overstap van Stenders naar Veronica hing al jaren in de lucht. Beide partijen gaven al meerdere malen toe dat er gesprekken plaatsvonden. Zo leek het erop dat hij samen met Giel Beelen in 2017 naar de radiozender toe zou gaan. Uiteindelijk maakte alleen Giel de overstap, die inmiddels te horen is in de nacht bij Radio 2. Afgelopen najaar werden de geruchten over een eventuele overstap van Stenders weer sterker.

Stenders is op 28 juni voor het eerst te horen op Veronica. Met zijn eerste werkzaamheden als zendermanager achter de schermen start hij volgens Talpa al iets eerder. Op dit moment is die functie nog tijdelijk in handen van Niels van Baarlen.

Talpa-radiodirecteur Marc Adriani is verheugd over de komst van Stenders. ,,Het is een eer om het roer van Radio Veronica te overhandigen aan Rob Stenders. Als geen ander weet hij luisteraars mee te nemen in een muzikaal avontuur. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn passie voor muziek en het radiovak meeneemt naar het Veronica-team en haar luisteraars.”