Rob Lowe maakt samen met zoon comedyserie voor Netflix

Rob Lowe (58) is vaker te zien in tv-series. Zo speelde hij in onder meer The west wing en Parks and recreation. Zijn 27-jarige zoon heeft minder acteerervaring, maar speelde wel naast zijn vader in de film Christmas in the wild. Ook schreef hij mee aan de serie 9-1-1: Lone star waarin Rob Lowe een van de hoofdrollen speelt.