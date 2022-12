Rob Kemps over incident tussen Van Nieuwkerk en medewerker tijdens Chansons: ‘Niks gebeurd’

Er zijn alleen wat woorden gevallen tijdens de opnames van Chansons! in Parijs. Dat stelt althans Rob Kemps, die vanavond te gast was in Oranjewinter en daar reageerde op een aanvaring die Matthijs van Nieuwkerk met een medewerker zou hebben gehad in de Franse hoofdstad. ,,Weet je wat het is: als je met zes gasten, drie weken lang in een hostel zit, vallen er wel eens woorden.”

Of Rob Kemps ook van mening is dat Matthijs van Nieuwkerk ‘een lul is’, werd hem vanavond in de studio van Oranjewinter gevraagd. Daar was de Snollebollekes-zangers duidelijk over: hij heeft nooit een woedende Matthijs meegemaakt. ,,Ik heb altijd heel fijn met hem gewerkt. Alleen we maken natuurlijk wel een ander programma. We werken wel hard, ‘s morgens vroeg op”, legde hij aan presentator Wilfred Genee uit.

Toch zou Matthijs van Nieuwkerk tijdens de opnames van het NPO-programma Chansons! uit zijn vel zijn gesprongen, zo meldde de Volkskrant twee weken geleden. Kemps herkent zich niet helemaal in dat verhaal. ,,Er is in Parijs dus niks gebeurd. Kijk, wat het is: als je met zes gasten in een hostel zit, drie weken lang, dan vallen er wel eens woorden. En als die vallen, wat je dan doet, dan praat je het uit. Dus dat is ook gebeurd. Maar dat is het.”

Kemps, die tot nu toe niet reageerde op alle berichten rond zijn vriend Matthijs van Nieuwkerk, noemt het ‘jammer’ dat het voorval ‘op ‘de hele hoop van DWDD wordt gegooid’. ,,Dat is dan mijn mini-verdrietje, want voor die mensen met een burn-out is het allemaal veel erger, maar dat vind ik dan wel jammer. Dat ik denk: we maken zo’n mooi programma, waar veel mensen plezier van hebben. Dan wil ik dat wel gezegd hebben, dat er in Parijs niks gebeurd is.”

Groot onderzoek

Twee weken geleden meldde de Volkskrant na gesprekken met tientallen oud-medewerkers van DWDD dat achter de schermen jarenlang een angstcultuur heerste door grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Volgens betrokkenen had hij extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’.

De presentator vertrok na de onthullingen bij BNNVara, dat DWDD maakte en waar hij nog altijd werkzaam was. De NPO heeft een groot onderzoek aangekondigd. Frans Klein, in de DWDD-tijd mediadirecteur bij BNNVara en nu NPO-baas, heeft in afwachting van de resultaten zijn werkzaamheden neergelegd. BNNVara heeft alle oud-medewerkers van de show uitgenodigd op gesprek.

Volledig scherm Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk in Chansons! © BNNVARA

