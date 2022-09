Rob Kemps een van de BN’ers in nieuw seizoen Sterren op het doek

Kemps is te zien in de aflevering van 26 november. Na zijn winst bij De slimste mens in 2021 is de entertainer overal te zien en te horen. Op televisie met Matthijs van Nieuwkerk in Chansons!, maar ook bij SBS 6 met onder andere Ik hou van Holland. En dan treedt hij ook nog eens op voor een uitverkocht GelreDome met zijn act Snollebollekes. In het interview met presentator Özcan Akyol geeft hij toe dat hij ook een andere kant heeft die maar weinig mensen kennen.