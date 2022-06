Rob Kamphues reageert op blunder met pikante beelden: ‘Gênant, oliedom en onhandig’

Rob Kamphues heeft vanavond gereageerd op de pikante video’s die hij eerder deze week per abuis in zijn Instagram Stories deelde. ,,Dat was gênant, oliedom en onhandig’’, aldus de presentator aan de start van het programma Ziggo Sport Race Café .

De 61-jarige Kamphues plaatste deze week onbedoeld een pikant filmpje in zijn Instagram Stories. Daarop was te zien hoe de Formule 1-kenner met slechts een onderbroek aan over zijn geslachtsdeel wreef. ‘Om je te plagen tijdens je werk’, stond er bij geschreven.

Kamphues ontdekte pas later dat de video niet naar een specifiek persoon was gestuurd, maar dat al zijn volgers de beelden konden zien. Hij verwijderde het filmpje en zijn Instagramaccount was zelfs tijdelijk uit de lucht. Toch keerde hij ook snel weer terug op het sociale platform. Het ging echter kort daarna weer mis: Kamphues deelde opnieuw een video met de buitenwereld die niet voor iedereen bedoeld was.

Vanavond reageerde hij al in zijn Instagram Stories op de blunder. ‘Beste mensen, ik heb per ongeluk iets gepost op sociale media wat als een privébericht bedoeld was. Dat was heel onhandig. Als iemand er aanstoot aan heeft genomen, dan spijt me dat enorm.’

Vanavond aan het begin van de uitzending van het Race Café kwam hij er toch nog even op terug. Hij herhaalde zijn statement om daarna te besluiten: ,,Dat was gênant, oliedom, onhandig.’’

Sidekick Robert Doornbos grapte daarna: ,,En ik wilde je net vragen of je nog iets leuks had gedaan van de week.’’ Waarna vaste tafelgast Jack Plooij zei: ,,Kunnen we het niet gewoon over racen hebben?’’

