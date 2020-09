Rob Jetten: Famke Louise moet geld coronacampagne terugbetalen

Het ministerie van Volksgezondheid trok eerder ruim 65.000 euro uit voor campagnes met voorlichting over corona, waar onder anderen Famke Louise en rapper Boef aan meewerkten. Afgelopen voorjaar maakte de zangeres deel uit van de betaalde campagne, die bedoeld was om haar volgers te wijzen op het belang van de coronamaatregelen.



In mei plaatste Famke drie video's op haar Instagramaccount, waarin ze de maatregelen promootte. Nu verzet ze zich juist tegen die regels door zich te scharen achter de actie #ikdoenietmeermee. ‘Betaal maar terug. Of liever: geef het aan een goed doel #ikdoewelmee’, schrijft Rob Jetten nu over haar eerdere beloning op Twitter.

Roepen

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus noemt de actie van de BN’ers ‘uiterst onverantwoord’. ,,De maatregelen die we treffen zijn echt nodig”, aldus de minister die vorige maand zelf nog in opspraak raakte omdat hij op zijn bruiloft de coronaregels had overtreden. ,,Je moet niet alleen maar roepen: ik doe niet mee. Dat helpt niemand verder.”



Hoewel de BN’ers uitspraken deden als ‘alleen samen krijgen we de overheid onder controle’ en hun volgers opriepen die boodschap te delen, is er volgens Grapperhaus geen sprake van opruiing. ,,Ik geloof niet dat het zo ver is gegaan.”

Eerder noemde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge de actie al ‘onverantwoord’. Hij wil met een aantal BN’ers in gesprek gaan. ‘Vragen is goed, kritiek is prima, maar #ikdoenietmeermee is onverantwoord’, twitterde hij. ‘Om kwetsbare mensen te beschermen, om te zorgen dat de zorg het volhoudt, moeten we juist wel meedoen - allemaal.’

