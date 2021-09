Rob Geus in tranen bij Expeditie Robinson: ‘Ik ben om de tuin geleid’

Op het eiland in Kroatië begon Dominique van Hulst met konkelen tegen Saar Koningsberger: ,,Wil je winnen? Als we nu allemaal zwakke spelers eruit gaan stemmen, snijden we onszelf in de vingers”, zei de zangeres tegen de actrice.

Op het Tweede Kans-eiland met de kandidaten die al een keer hebben meegedaan, gold de afspraak dat ze ‘bij elkaar zouden blijven’. Dus zou zangeres Sieneke (Peeters), die er later pas bij kwam, de klos zijn. Kennelijk wordt zij door Do en de anderen tot ‘zwakke speler’ gezien, want niet zij maar Rob Geus moest het veld ruimen, vond zij. Geus zette zich twee jaar geleden te kijk door bloem weg te gooien, omdat hij dacht dat ‘het wel aangevuld zou worden’ en liet ook nog eten aanbranden. Dit jaar kreeg hij zijn revanche, maar vond hij wederom de lachers op zijn hand door te zoute ‘risotto’ te maken en kukelde hij bovendien opnieuw als eerste van de balk, waardoor hij met een zwarte stem begon.

Volledig scherm Dominique Verhulst (links) met Saar Koningsberger © RTL 4

De afspraak om tot de samensmelting ‘niet in het eigen vlees te snijden’ ging er aan vanavond. Volgens Loiza Lamers werd Rob Geus ‘lastiger’ en Do was van mening dat hij ‘er happier van wordt als hij lekker naar huis kan’. JayJay Boske die vanavond opzien baarde met het vangen van een slang, gaf Rob Geus al een signaal. ,,Voor sommigen lig je gewoon niet meer heel erg goed in de groep”, zei hij tegen de presentator van voorheen De Smaakpolitie. Desondanks kwam de klap hard aan toen niet Sieneke maar hij op de Eilandraad met acht stemmen werd weggestemd. ,,We hadden een afspraak met elkaar. En ik hou van afspraken nakomen. Dat is niet gebeurd. Ik ben om de tuin geleid. Het is een raar spel”, baalde hij.

Gek genoeg hoeven de weggestemde kandidaten dit jaar niet onmiddellijk naar huis. Na Sieneke, John de Bever en Stefano Keizers krijgt ook Rob Geus nog een kans. ,,Je mag naar afvallerseiland”, zei presentator Kaj Gorgels. Die mededeling bracht Geus in tranen. ,,Ik ga echt knallen. Ik ga ze terugpakken”, zei hij strijdvaardig.