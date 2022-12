Rob de Nijs wordt 80, deze tien liedjes maken hem onvergetelijk

quizVandaag, tweede kerstdag, wordt hij 80. Rob de Nijs nam in juni afscheid met een concert in de Ziggo Dome en is muzikaal onsterfelijk. Geniet van zijn mooiste liedjes en test je eigen kennis in onze quiz.

Het was in de begintijd van the Beatles, the Rolling Stones en Golden Earrings, destijds nog met de s aan het eind. Rob de Nijs won in 1960 een talentenjacht van Polydor, maar in 1962 volgde zijn echte doorbraak bij een andere talentenjacht: Tuk op talent, gepresenteerd door Mies Bouwman. Dat gebeurde in juni, ook de maand waarin hij zestig (!) jaar later zijn laatste concert gaf.

In de Ziggo Dome zong De Nijs vanuit een rolstoel, maar was hij nog altijd goed bij stem en ontroerde hij zijn publiek. Aan een loopbaan van zestig jaar hield De Nijs onvergetelijke hits over, waarvan we er hieronder tien laten langskomen. Zes daarvan staan ook in de Top 2000 die NPO Radio 2 momenteel uitzendt. Wil je je kennis over Rob de Nijs testen? Speel dan de quiz hieronder.

Tien keer onvergetelijk

1. In 1963 had Rob de Nijs zijn eerste hit, een lied dat we nog steeds allemaal kennen.

2. Nadat hij een aantal jaar vooral had gewerkt als acteur, kreeg Rob de Nijs hulp van niet de minsten. Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot componeerden twee liedjes die De Nijs in 1973 kort achter elkaar weer hitsucces brachten. Eerst Jan Klaassen de Trompetter...

3. ...en daarna Zuster Ursula

4. De samenwerking met componisten Nijgh en De Groot werpt jarenlang zijn vruchten af. In 1975 scoort De Nijs zijn waarschijnlijk bekendste hit:

5. Een cover van het Duitse Und es war Sommer van Peter Maffay, je zou er tegenwoordig voor worden gecanceld. Het gaat immers over een seksuele ervaring van een 16-jarige jongen met een vrouw van 28.

6. Aan het begin van de jaren 80 scoorde De Nijs zowel in Nederland als Vlaanderen een hit met een opgewekt lied:

7. Het album waar Zondag op staat, herbergt nog een andere klassieker van De Nijs. Een nummer dat weliswaar niet tot zijn grote hits gerekend wordt, maar dat in de Top 2000 van dit jaar wel het hoogst staat, op 508.

8. Terwijl Boudewijn de Groot al jaren niet meer met hem samenwerkt, is Lennaert Nijgh nog altijd binnen boord. Samen met onder anderen Belinda Meuldijk, met wie De Nijs een jaar eerder is getrouwd, componeert Nijgh een lied over vrede waarmee De Nijs in 1985 een hit scoort:

9. Mede dankzij tekstschrijfster Meuldijk komt De Nijs ook in de jaren 90 weer hoog in de hitlijsten.

10. Het lied verscheen al in zijn 75ste levensjaar, maar het nam dit jaar alleen maar toe in kracht. In Ziggo Dome zong De Nijs het als toegift heel breekbaar, net als op tv bij DWDD. In het licht van zijn ziekte (Parkinson) krijgt Niet voor het laatst nog meer zeggingskracht.

