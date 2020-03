Rob de Nijs roert kijkers DWDD tot tranen toe: ‘Weergaloos mooi’

Op de foto met fans na afloop van een concert gaat hij niet meer. Tegenwoordig drinkt Rob de Nijs (77) liever op z’n gemak een biertje in de kleedkamer. Life goes on, ook na de diagnose Parkinson die de zanger enige tijd geleden kreeg, zo laat hij in de lege studio van DWDD weten.



Daar zong de zanger op een kruk eerst het liedje Zwanenzang, geschreven door zijn ex Belinda Meuldijk. Matthijs van Nieuwkerk concludeerde daarna aan tafel ‘dat de stem er nog was’. ,,Gelukkig maar‘’, beaamde De Nijs.



Samen met tafelheer Marc-Marie Huijbregts gaan ze terug in de tijd en nemen ze een kijkje in het ruim zevenhonderd nummers tellende oeuvre van De Nijs. De favoriet van Marc-Marie, Jan Klaassen, zingt hij niet meer.



,,Jij moet af en toe nadenken over een leven zonder muziek‘’, vraagt Van Nieuwkerk hem aan het einde van het gesprek. ,,Is dat voorstelbaar?‘’ ,,Zal wel motten‘’, antwoordt De Nijs. ,,Het is een progressieve ziekte, het wordt slechter. Maar je goede tijd kun je verlengen door gezond te leven, dingen te doen die je mooi en fijn vindt. Mijn neuroloog zegt: ga in godsnaam daarmee door, het is je redding.”