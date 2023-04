Rob de Nijs is uit de gevarenzone en steekt een duim op

Bekend Nederland rouwt om Paul van Vliet: ‘Je reist voor altijd met me mee’

Bekend Nederland reageert bedroefd op het overlijden van cabaretier Paul van Vliet. Hij overleed dinsdagavond op 87-jarige leeftijd na een kort ziekbed. ‘De hoeveelheid liefde, troost en blijdschap die hij op elk podium in Nederland over zijn grote publiek heeft heen gestrooid is onnavolgbaar’, schrijft Jochem Myjer in een ode aan Van Vliet.