Met video Zingen kan ze niet, toch gaat Caroline van der Plas optreden in Ahoy

Ze zegt over zichzelf dat ze niet goed kan zingen, toch gaat Caroline van der Plas dat komend najaar doen in Ahoy. De politicus is op de RTM Stage in de Rotterdamse evenemententempel een van de gastartiesten van De Bevers. Van der Plas gaat met John de Bever een boerenmedley zingen.