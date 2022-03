Rob Bolland voelt zich over algemeen goed, ondanks kanker

,,Het gaat naar omstandigheden prima”, aldus Rob, die kanker heeft. ,,Ik zeg altijd maar zo: iedereen heeft wel iets, ik heb dit. Soms gaat het een dag of zelfs een week wat minder. Dan ben ik moe en heb ik pijn. Maar voor de rest gaat alles prima.”



De broers Bolland staan de laatste twee jaar weer volop in de belangstelling, sinds zij weer goed contact met elkaar hebben. Mede door de ziekte van Rob kwam het tweetal na jaren van onmin weer samen. Zij werken samen aan een musical over zanger Falco en kregen diverse blijken van waardering, zoals een muurschildering in Den Haag en deze prijs van het Popmuseum.



,,Het is best apart om elkaar weer zo veel te zien, maar het voelt goed”, stelt Ferdi. De twee mannen vinden het vooral leuk dat ze in de hele breedte van de muziekindustrie worden gewaardeerd. ,,We zijn door een bepaalde hoek van de industrie toch heel lang met de nek aangekeken”, aldus Rob. ,,Dat begrepen we natuurlijk wel, de Hitkrant bedient een ander publiek dan de Oor. Maar het was ook wel frustrerend, als we er wat langer over nadachten.”