Roast van ‘zenuwachtige’ Famke Louise slechtst bekeken editie

The Roast van zangeres Famke Louise is de slechtst bekeken editie van de reeks tot nu toe. De uitzending trok maandagavond 232.000 kijkers op Comedy Central.

Famke Louise is de zesde persoon die er op Nederlandse televisie op komische wijze hard van langs kreeg van andere BN’ers. De best bekeken editie was die uit 2017 waarin Giel Beelen centraal stond. Daar keken destijds 603.000 mensen naar. Het vorige laagterecord was met 236.000 kijkers voor de aflevering met Hans Klok uit 2021, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. The Roast werd vorige maand al opgenomen.

De 24-jarige zangeres vertelde eerder al dat de grap over haar overleden vader hard aankwam. Het ging om de bijdrage van youtuber Nesim el Ahmadi, die opmerkte dat ‘Famke zó graag zwart wil zijn dat ze blij is dat haar vader niet meer in haar leven is.’ Kijkers hadden gemengde gevoelens over deze grap. Ook cabaretier Peter Pannekoek spaarde Famke Louise niet. Hij beweerde hard getwijfeld te hebben om mee te doen aan deze roast vanwege het intelligentievermogen van de zangeres. ,,Is ze wel toerekeningsvatbaar?”, grapte hij. ,,Het is alsof je een geit de stelling van Pythagoras uit gaat leggen. Kijk nou naar haar, ze heeft géén idee. En die kauwt tenminste nog mee, alsof ie het begrijpt.”



Famke Louise sloot de uitzending zelf af met een positieve noot. Iedereen die net als zij ‘te maken krijgt met haat’ wilde ze een hart onder de riem steken. ,,Ik weet hoe kut het is, maar laat je niet wegdrukken in een zwart gat. Zoek je eigen lichtpuntjes. Negeer de negativiteit en kijk om je heen en zie de mensen die jou waard zijn, die jou liefde geven.”

Duisternis

Voor Famke was dat haar vriend Denzel Slager, vervolgde ze. ,,Hij ging naast me staan. Dus als alles om je heen duisternis is, geef dan niet op maar ga dansen in het donker.” De laatste woorden waren een verwijzing naar Famkes nieuwe single In Het Donker, die vrijdag uitkwam. De zangeres zong in The Roast ook een klein stukje van het nummer. Vooraf was ze ‘zo zenuwachtig’, schrijft Famke op instagram

The Roast van Famke Louise ontbreekt in de top 25 van best bekeken programma’s van maandag. De meeste mensen, bijna 2,6 miljoen, keken naar de kennisquiz De Slimste Mens op NPO 1. Op diezelfde zender scoorden daarna het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2,1 miljoen kijkers) en Tussen Kunst en Kitsch (ruim 1,8 miljoen kijkers) het beste.

Kijkcijfers Roast

2016: Gordon, 464.000 kijkers

2017: Giel Beelen, 603.000 kijkers

2018: Johnny de Mol, 514.000 kijkers

2019: Ali B, 427.000

2020: geen roast

2021: Hans Klok, 236.000 kijkers

2022: geen roast

2023: Famke Louise, 232.000 kijkers

