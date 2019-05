'Roast van Anne Frank is smakeloze satire'

In het programma zegt ‘Hitler’ onder meer tegen 'Anne Frank': ,,Van alle verslagen uit de Tweede Wereldoorlog die ik heb gelezen, is jouw boek met afstand het meest brandbaar.” Ook uitspraken als ‘Iedereen kent je als een held en bestsellerauteur, maar voor mij blijf je altijd m'n kleine nummer 825060', komen aan de orde. De Anne Frank Stichting zegt niet vooraf op de hoogte te zijn gebracht door Netflix. Wel zijn ze van mening dat het nieuwe programma ‘smakeloze satire’ is. Verdere uitspraken wil de stichting niet doen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) vindt de roast onsmakelijk. ,,Ik denk dat weleens vergeten wordt dat er nog overlevenden zijn en dat trauma’s doorleven in andere generaties. Voor veel mensen staat dit wel degelijk dichtbij. Het is een zorgwekkende ontwikkeling, mensen zien de Holocaust als iets dat los van ons staat”, aldus een woordvoerder.

Provocatief

Netflix zegt dat satire een manier is om ‘het debat over de geschiedenis aan te wakkeren, de blik te vergroten, mensen anders te laten kijken en ze het gesprek aan te laten gaan. De makers noemen het ‘provocatief met een doel’. Het doel is om mensen iets te leren over de geschiedenis.’' Netflix heeft intern ook over de roast gesproken. ,,Dat is een gesprek dat we vaak hebben, wat is goede smaak, wat is grappig, wat is goed. Dat zijn af en toe best lastige gesprekken, maar meestal leunen we naar de creatieve vrijheid van de maker.’’



De roasts worden gemaakt door de Amerikaanse comedian Jeff Ross, zelf van Joodse afkomst. Ook Gottfried en Feinstein, die de rollen van Adolf Hitler en Anne Frank spelen, hebben Joodse achtergronden. Ross heeft in interviews met Amerikaanse media gezegd: ,,Ik roast alleen mensen van wie ik hou. Bij Anne Frank lijkt het of te veel mensen haar verhaal vergeten. Om het nooit te vergeten, moet je geïnformeerd worden over wat er is gebeurd.’’