Riverdale-actrice zegt sorry na delen topless-foto om punt te maken over racisme

Reinhart deelde maandag een strandfoto van zichzelf zonder bikinitop met haar 24,2 miljoen volgers. ‘Nu de zijkant van mijn borst je aandacht heeft getrokken: de moordenaars van Breonna Taylor zijn nog niet gearresteerd. Eis gerechtigheid’, schreef ze erbij. Breonna Taylor werd afgelopen maart met minimaal acht kogels doodgeschoten door de politie. De agenten zochten drugs in haar woning, die daar helemaal niet bleek te liggen. Een van de schietende agenten werd onlangs ontslagen . Taylors dood was, net als die van bijvoorbeeld George Floyd , aanleiding voor talloze protesten tegen racisme en politiegeweld. Lili, die zelf ook deelnam aan zo’n protest, kreeg online kritiek op haar fotobijschrift. Ze zou de naam van Taylor hebben misbruikt om haar sexy foto te promoten, klonk het bijvoorbeeld. Zelf vond ze het achteraf ook onverstandig; ze verwijderde de foto.

Ongevoelig

‘Ik heb altijd geprobeerd mijn platform te gebruiken om goed te doen en me uit te spreken over dingen die belangrijk voor me zijn’, licht de actrice toe tegenover haar 3,1 miljoen volgers op Twitter. ‘Ik kan het toegeven als ik een fout heb gemaakt en dat heb ik gedaan met mijn bijschrift. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te beledigen en ik zeg sorry tegen degenen die ik heb gekwetst.’



Reinhart benadrukt dat ze wil blijven leren hoe ze haar stem beter kan gebruiken. ‘Maar ik begrijp dat mijn bijschrift overkwam als ongevoelig. Ik had echt goede bedoelingen en doordacht het niet, zag niet dat het zou kunnen overkomen als ongepast.’