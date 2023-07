Rita Ora knokte zich terug na rechtszaak tegen platenlabel Jay-Z: ‘Ben nu de baas over opnames’

Hollywood in spanning om dreigende acteurssta­king

Hollywood wacht in spanning op de uitkomst van onderhandelingen van acteursvakbond SAG-AFTRA met de grote film- en televisiestudio’s en streamingdiensten. De deadline voor de onderhandelingen verloopt woensdag om middernacht (lokale tijd). Als er dan geen overeenkomst is gesloten, is er een grote kans dat acteurs in staking gaan.