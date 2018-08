Rik van de Westelaken: Jaarlijkse pride blijft nodig voor homo-emancipatie

,,In de 22 jaar dat de pride (morgen in Amsterdam, red.) bestaat ben ik er denk ik al vijftien keer op een of andere manier bij. Ik beschouw de pride als het vieren van de vrijheid en sta jaarlijks met vrienden langs de kant of op een bootje om de voorbijvarende boten toe te juichen", vertelt Rik, die dit jaar samen met Ellie Lust voor het eerst de tv-registratie van de botenparade presenteert.



In de beginjaren moest Rik van de Westelaken wennen aan de parade van uitgedoste en schaarsgeklede homo's en lesbiennes. ,,Je wordt als zoekende jongere geconfronteerd met allerlei subculturen die heel uitbundig hun seksualiteit vieren, terwijl ik zelf nog bezig was met de stap van hetero naar homo. Je bent nog bezig met de kat uit de boom te kijken en vraagt je af 'hé, hoor ik hierbij? Is dit mijn clubje?' Je moet jezelf na een coming out opnieuw ontdekken en je eigen pad vinden, dat is niet altijd eenvoudig."



Rik hamert op het belang en de noodzaak van de parade, die dit jaar in het teken staat van mensenrechten overal ter wereld. ,,Zolang kinderen gepest worden om hun geaardheid en homo's op straat in elkaar worden geslagen en er landen zijn waar homoseksualiteit strafbaar is, laten wij zien dat LHBTI's er mogen zijn en dezelfde rechten hebben", zegt Rik. ,,Homo-emancipatie blijft belangrijk, we zijn er nog niet. Dat dachten ze misschien in de jaren zestig en zeventig, maar kennelijk wordt homoseksualiteit nog steeds niet door iedereen geaccepteerd."