Rihanna over aanstaand moederschap: ‘Denk dat ik een ‘psycho’ moeder word’

Rihanna is de afgelopen weken blakend van geluk gezien bij verschillende mode-evenementen, waar ze vol trots haar groeiende babybuik showt. De zangeres van hits als Umbrella , Diamonds en We found love geniet volop van haar zwangerschap en wil dat graag met haar fans delen. Dat haar lichaam wat ronder en voller wordt omarmt ze met liefde: ,,Dat is juist wat bij die zwangerschaps-’ glow ’ hoort,” laat ze in een gesprek met het modeblad Elle weten.

,,Alles is een uitdaging, maar een mooie uitdaging. En daar hou ik wel van. Zeker nu ik in mijn derde trimester zit sta ik weleens op en denk ik: hoe kom ik deze dag in godsnaam door? Wat kan ik nog aantrekken, welk kledingstuk past nog en hoe zie ik er toch nog een beetje leuk uit? Een klein make-upje helpt natuurlijk wel, maar ik probeer vooral gezond te blijven eten en mijn huid goed te blijven insmeren. Dat zijn hele simpele dingen, maar voor mij werkt het echt,” aldus Rihanna.



De zangeres is ook groot fan van het programma The real housewives en daarom vraagt de interviewer op welke moeder uit die realityreeks ze denkt te gaan lijken. Ze kiest uiteindelijk voor Teresa Giudice. ,,Zij maakt geen grappen als het om haar kinderen gaat. En dat spreekt mij erg aan, omdat ik denk dat ik dit type moeder ga zijn. Ik word psycho als je praat over mijn kinderen. Dan is het over.”