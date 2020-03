Rihanna: Ook zonder man heb ik over tien jaar kinderen

Rihanna vertelde in het interview dat ze een nieuwe mentaliteit heeft dit decennium. Haar relatie met zakenman Hassan Jameel liep recentelijk op de klippen en ze heeft besloten nu alles uit het leven te gaan halen. ,,Sinds ik 32 ben, realiseer ik me dat het leven te kort is. Je hebt geen tijd om onzin te accepteren.”



Op dit moment focust ze zich vooral op haar muzikale carrière en haar financiën. ,,Ik werk nu zo hard, zodat ik dat niet meer in de toekomst hoef te doen. Ik weet dat ik anders wil leven.” Een van de redenen daarvoor is dat Rihanna graag moeder zou willen worden. Als haar gevraagd wordt hoe ze zichzelf over tien jaar ziet, antwoordt ze: ,,Dan ben ik 42! Ik zal dan oud zijn. Ik zal kinderen hebben, drie, misschien wel vier!”



De superster van Barbados, die momenteel dus geen relatie heeft, zegt dat ze ‘absoluut’ de opvoeding in haar eentje voor haar rekening zou nemen. Volgens de zangeres vindt de maatschappij dat een gek idee. ,,Ze doen alsof je een mindere moeder bent als de vader niet in beeld is in het leven van de kinderen. Maar het enige wat ertoe doet is geluk. Dat is de enige gezonde relatie tussen een ouder en een kind. Het enige wat nodig is bij het opvoeden van een kind is liefde.”