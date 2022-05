Rihanna bevallen van haar eerste kindje

Tim Hofman maakt met Boos-docu over The Voice kans op Nip­kow-schijf

Tim Hofman maakt met zijn Boos-documentaire over The Voice of Holland kans op de Zilveren Nipkowschijf. Dat heeft de jury vandaag besloten. De andere twee kanshebbers zijn de dramaserie Het jaar van Fortuyn van AvroTros en de VPRO-documentaire Mijn vader de gelukszoeker. Een Ere Zilveren Nipkowschijf is toegekend aan Paul Witteman.

18 mei