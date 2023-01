Rihanna bereikt nieuwe mijlpaal in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 7 januari 2023. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 9 stijgers, 13 zittenblijvers en 16 zakkers.

39 (--) BEFORE YOU- Benson Boone

Vijf jaar geleden wist Benson Boone nog niet eens dat hij kon zingen. Zo wilde hij eigenlijk professioneel sporter of architect worden. Eind 2021 verscheen Ghost Town, zijn eerste hit. Maar dat bleef eigenlijk nog een bescheiden hit in vergelijking met In The Stars waar hij afgelopen jaar 31 weken mee in de Top 40 stond en zelfs de een na grootste hit van 2022 mee wist te scoren.

Before You is al een tijdje uit maar weet nu dan toch de Top 40 te bereiken als binnenkomer op nummer 39.

32 (31) LIFT ME UP- Rihanna

Jarenlang was Rihanna de artiest met de meeste weken in de Top 40 tot daar ineens David Guetta was. De Franse dj en producer heeft inmiddels al ruim 230 weken meer in de lijst gestaan. Dankzij Lift Me Up loopt nu ook de teller voor Rihanna weer op en deze week is ze de tweede artiest ooit die de mijlpaal van 600 weken in de lijst weet te bereiken.

Lift Me Up zakt deze week wel een plekje; van 31 naar nummer 32.

10 (12) THE LONELIEST- Måneskin

Op zondag 15 januari geeft Måneskin een intiem concert voor een select gezelschap in de Qube van Qmusic. De Italiaanse band heeft inmiddels drie hits gescoord en die kwamen alle drie ook in de bovenste helft van de lijst. Met The Loneliest weten ze nu ook voor het eerst in de top 10 te komen. Måneskin treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Loreen en Duncan Laurence die als Eurovisiesongfestivalwinnaars ook een top 10-hit wisten te scoren. The Loneliest klimt deze week van 12 naar nummer 10.

1 ( 1) LADADA (MON DERNIER MOT)- Claude

Bovenin de Top 40 ook deze week weinig verandering. How Do I Say Goodbye van Dean Lewis staat voor de zevende week op nummer 3 en Stiekem van Maan en Goldband staat voor de zevende week op nummer 2.

Claude gaat verder waar hij 2022 afsloot want Ladada (Mon Dernier Mot) is ook deze week de grootste hit van ons land – en dat is inmiddels voor de vierde week.

