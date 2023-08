Rico Verhoeven speelt bad guy in Hollywoodfilm Den of Thieves 2: ‘Een rol met een randje’

Rico Verhoeven heeft eindelijk zijn gedroomde Hollywoodrol te pakken. De kickbokser is te zien in het vervolg op de actiefilm Den of Thieves met Gerard Butler en O’Shea Jackson Jr. ,,Ik heb elke seconde beleefd alsof het een gevecht was: continu spanning en opwinding dus”, aldus Verhoeven vanaf zijn vakantieadres aan deze website.

,,Je staat ineens wekenlang op de set, omringd door allemaal grote sterren met belachelijk veel ervaring. Ik bleef maar aan iedereen vragen: wat adviseer je, wat kan ik beter doen, waar moet ik op letten? Het was een geweldig leerproces en er staat opnieuw een dikke film op mijn cv, dus ik ben supertrots.”

De eerste Den of Thieves komt uit 2018. In het vervolg reist Big Nick (Gerard Butler) af naar Europa en vervolgt hij zijn jacht op de beruchte Panther-maffia die het gemunt hebben op ‘s werelds grootste diamanthandel. ,,Ik begin als een soort bad guy, maar mijn personage krijgt een interessant randje”, wil Verhoeven kwijt over zijn rol. ,,Meer mag ik er niet over verklappen.”

De kickboksheld die niet alleen wereldkampioen werd, maar die titel vervolgens keer op keer prolongeerde, neemt zijn filmdroom bloedje serieus. Hij speelde reeds bijrolletjes in Nederlandse films en series als Undercover en Bon Bini Holland, maar hij wilde meer. Verhoeven bezocht talloze keren Los Angeles om lijntjes uit te gooien, nam er maandenlang intensief acteerlessen en bouwde zijn netwerk uit met sterren die al bekend waren met Verhoevens sportcarrière als Mark Wahlberg (Transformers, The Departed). Een van hen, Frank Grillo (bekend van de Captain America-films en de hitserie Prison Break), was Rico’s tegenspeler in het in Amsterdam gedraaide, maar Engelstalige Black Lotus. Die actieprent draaide eerder dit jaar in de bioscopen.

Wanneer Den of Thieves 2: Pantera! in première gaat, is nog niet bekend.

