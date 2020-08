Rico roert moeder tot tranen en Yolanthes zus beschermt bikinibroekje

Matthijs van Nieuwkerk neemt plaats in kappers­stoel van Eus

24 augustus Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Catherine Keyl en Sinan Can mogen plaatsnemen in de kappersstoel van Özcan Akyol, oftewel Eus. In het tweede seizoen van De Geknipte Gast gaat Eus weer het gesprek aan met zijn gasten.