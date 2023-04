Rico ‘King of Kickboxing’ Verhoeven had voor het eerst iemand met een mes tegenover zich

Koning over voorliefde voor Ajax: Cruijff beloofde te zwaaien als hij zou scoren - en dat deed hij

Exact twee weken voor Koningsdag in Rotterdam, legt koning Willem-Alexander in zijn eigen podcast uit hoe zijn liefde voor Ajax is ontstaan. Dat gebeurde toen hij Johan Cruijff ontmoette in de rust van een wedstrijd van Ajax en deze beloofde naar hem te zullen zwaaien als hij in de tweede helft zou scoren. Dat deed Cruijff.