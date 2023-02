Ricky Gervais en vriendin spelen toerist in Amsterdam en willen nooit meer weg

Moeder Marcel van Roosmalen op 91-jarige leeftijd overleden

De moeder van Marcel van Roosmalen is overleden, deelt de schrijver in zijn column voor de krant NRC. Zijn moeder, Paula van Roosmalen-Breekelmans, is 91 jaar geworden. De columnist schreef vaak over zijn moeder met dementie, in onder meer zijn columns voor het NRC en zijn boek Mijn legendarische moeder overleeft alles - Corona, dementie, eenzame opsluiting en andere ellende.

7 februari