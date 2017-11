Rick Engelkes maakt comeback als dokter Simon

Huisvrouwen bestaan niet vertelt over drie vrouwen - twee zussen en hun moeder - die gedwongen worden hun onderlinge verschillen aan de kant te schuiven en na te denken over het leven en het huishouden dat ze voeren. Dokter Simon is de gynaecoloog waar Gijsje (Eva van de Wijdeven) en Jasper (Kay Greidanus) op consult gaan.

Dokter Simon was een van de populairste personages uit de geschiedenis van Goede Tijden Slechte Tijden . Engelkes vertolkte de rol tussen 1990 en 1994. Simon Dekker keerde in 2003 een aantal maanden terug; hij werd uiteindelijk doodgeschoten op het moment dat hij zijn ja-woord wilde geven.

Engelkes is de afgelopen jaren vooral actief als theaterproducent. Huisvrouwen bestaan niet is zijn eerste speelfilm. ,,Een lang gekoesterde droom gaat hiermee in vervulling", stelt Engelkes. ,,En er zit toevallig een arts in, dus die gimmick konden we niet laten liggen, alles is tenslotte ooit begonnen bij GTST."