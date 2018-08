Rick Brandsteder en Danny Froger openhartig over hun 'eerste keren'

VideoDe eerste keer op tv, de eerste keer de winnende goal, de eerste keer schaamte, de eerste keer zoenen, de eerste keer seks... Iedereen, bekende Nederlander of niet, heeft ooit zoiets meegemaakt. Een eerste keer is er immers in alle soorten en maten. Maar hoe ging dat dan? In de nieuwe serie De Eerste Keer kun je het horen.

Pippi Langkous zei het ooit al: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.' Toch is lang niet iedereen even zelfverzekerd als het gaat om iets voor het eerst doen. Soms is het simpelweg doodeng. In de nieuwe serie De Eerste Keer, vanaf vandaag elke dinsdag te zien op AD.nl, blikken zes bekende Nederlanders terug op hun eerste keren. Zo vertelt Anouk Hoogendijk over haar eerste winnende goal, gaat Rick Brandsteder in op zijn allereerste dronkenschap en de eerste keer dat hij zich écht schaamde, en vertelt Ismail Ilgun (alias 'de treitervlogger') over de eerste keer dat hij een mental breakdown had. Ook Danny Froger, Dennis Schouten en Linda Hakenboom komen voorbij.

Voor schaamte, zoals Rick Brandsteder ooit zo treffend meemaakte, is bij presentatrice Renée van der Schoot in het programma overigens geen ruimte. Zij moet zonder blikken of blozen aan de gasten vragen hoe hun eerste keer seks was. Maar er worden ook een hoop vragen gesteld die met minder schroom kunnen worden beantwoord (al hoef je je voor de liefde natuurlijk óók niet te schamen). Zo gaat Van der Schoot bij alle gasten in op hun carrière, en hoe deze met eerste keren tot stand is gekomen.

Volledig scherm Rick Brandsteder vertelt over allerlei eerste keren in zijn leven. © MyChannels

Braaf

,,Daarnaast mogen de gasten mij ook allemaal één vraag terug stellen aan het einde", vertelt Van der Schoot. ,,Van Rick Brandsteder kreeg ik meteen de meest prangende vraag terug. Hoe míjn eerste keer was. Gelukkig was die heel braaf", vertelt de 29-jarige presentatrice, die onder meer een eigen YouTube-kanaal heeft en voorheen werkte bij PowNed en Idols Backstage.

Het programma vindt ze 'onwijs leuk' om te maken. ,,Het is laagdrempelig, en ik vind het leuk om de kijkers te laten zien dat het niet gek is om eerste keren spannend te vinden, en dat ze soms ook mis kunnen gaan. Iedereen, ook deze bekende Nederlanders, hebben een eerste keer gehad. Dus als je bang bent om op het podium te staan, om die strafschop te nemen, of om voor de camera iets te doen, maar je wilt het wél heel graag, dan kun je best nog eens denken aan al deze mensen, want die hebben het óók allemaal eens voor de allereerste keer moeten doen."

De Eerste Keer, elke dinsdag om 15.00 uur op AD.nl/video