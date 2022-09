Richard Groenendijk blaast vijftig kaarsjes uit: ‘Geniet nu meer van het leven’

50 jaarEen feestbeest is-ie helemaal niet, maar dit jaar viert hij zijn verjaardag wél een keer. Een feest voor een aantal mensen die belangrijk voor hem zijn. Richard Groenendijk is vandaag 50 jaar geworden. Nog eens vijftig erbij? ,,Als ik me zo voel als nu, ja! Het leven is een stuk leuker dan vijftien jaar terug.’’