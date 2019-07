'Ria Bremer gaat dirigeren in nieuw seizoen Maestro’

Tot haar genoegen, zo vertelt ze. ,,Maestro biedt me de kans om toch nog iets muzikaals te doen. Dirigeren is iets fascinerends." Dat Bremer, voormalig presentatrice van onder meer Vinger aan de pols, mede werd gevraagd omdat de zender iemand zocht ‘die de oude garde bedient’, vond ze geen enkel probleem. ,,En ze zeiden: 'als jij ja zegt, is het bijzonder. We hebben jou nooit ergens gezien, in geen enkel televisiespel bijvoorbeeld'."



De ambitie van Bremer stopt niet bij haar deelname aan Maestro: zo heeft ze een idee voor een comedy die ze wil schrijven. ,,Net als iedereen heb ik een lijstje met wat ik nog wil doen in het leven."



Wie naast Bremer deelnemen aan het nieuwe, vijfde seizoen van Maestro, is nog onbekend.