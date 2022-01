Revolutionaire Italiaanse mode-ontwerper Nino Cerruti (91) overleden

De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti, die in de jaren zestig een revolutie teweegbracht in de herenkleding en degene Giorgio Armani lanceerde als toekomstig top-designer, is overleden. Dat meldden Italiaanse media zaterdag. Cerruti werd 91 jaar.

Nino Cerruti overleed in het noordwesten van Italië, waar zijn familie sinds 1881 een textielbedrijf runt, aldus het Italiaanse persbureau LaPresse. De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dat Cerruti in het ziekenhuis was opgenomen voor een heupoperatie.

Cerruti erfde het familiebedrijf, gevestigd in de stad Biella in de regio Piemonte, in 1950 op 20-jarige leeftijd na de dood van zijn vader. In 1957 lanceerde hij in de buurt van Milaan zijn eerste herenkledingbedrijf, Hitman. Hij legde zich daarmee toe op het creëren van kleermakers-elegantie op industriële schaal en wilde deel uitmaken van de opkomende ontwikkeling van herenconfectiekleding.

Halverwege de jaren zestig nam de Hitman-fabriek de latere top-ontwerper Giorgio Armani aan als jong talent. Armani herinnert zich Cerruti als een creatieve ondernemer met ,,een scherp oog, een echte nieuwsgierigheid, het vermogen om te durven”, eraan toevoegend dat ,,zijn zachte manier van gezaghebbend, zelfs autoritair” zal worden gemist.

,,Zelfs toen onze contacten met de jaren minder werden, heb ik hem altijd beschouwd als een van de mensen die een echte en positieve invloed op mijn leven hebben gehad”, zei Armani in een verklaring. ,,Van hem leerde ik niet alleen het gevoel voor kleermakerszachtheid, maar ook het belang van een goed afgeronde visie, als ontwerper en als ondernemer.”

Modehuis in Parijs

In 1967 richtte Cerruti het luxe herenmode-modehuis Cerruti 1881 op in Parijs, destijds de internationale modehoofdstad. De productie van de kleding bleef wel plaatsvinden in Italië. Het verzachte silhouet, het kleurgebruik en de aandacht voor zowel innovatief design als traditie wonnen klanten zoals onder anderen de Franse filmster Jean-Paul Belmondo.

Dat werd Cerruti’s entree in Hollywood, waar hij al snel veel gevraagd werd, met zijn ontwerpen die op en naast het scherm werden gedragen door sterren als Michael Douglas in Basic Instinct, Richard Gere in Pretty Woman en Tom Hanks in Philadelphia.

Cerutti lanceerde ook een lijn voor dameskleding, evenals parfums, horloges, accessoires en lederwaren. Ook werd hij de ontwerper van de kleding voor het Ferrari Formule 1-team.

Cerruti verkocht het bedrijf begin jaren 2000 en gaf toen ook het ontwerpen op. Maar hij verbrak nooit de banden met het modehuis, zelfs niet toen hij zijn aandacht op de textielindustrie richtte en op de eerste rij plaatsnam bij de grote modeshows op de catwalks in Parijs.

Carlo Capasa, president van de Italiaanse modekamer, herinnerde zich Cerruti als ‘een grote vernieuwer’ die ook ‘een van de chicste mannen van Italië’ was.

,,Hij was de eerste die het belang van creativiteit in herenkleding begreep en ruimte gaf aan een jonge ontwerper met immens talent als Giorgio Armani, door de criteria voor kleding te veranderen”, zei Capasa. ,,Hij was een van de eersten die een sterke internationale aanwezigheid hadden en de wereld die unieke combinatie van creativiteit en kwaliteit liet zien die de Italiaanse mode kenmerkte en nog steeds kenmerkt.”

Volledig scherm Met een handkus begroet Nino Cerruti in december 1999 de Franse actrice Catherine Deneuve (links) voorafgaand aan een gala in Parijs. © AFP