Reünie legendarische rockgroep The Kinks komt er nu echt

Ziek dochtertje Robert Doornbos gaat stapje voor stapje vooruit

21:34 Het gaat weer wat beter met Jada, de 2,5 jaar oude dochter van styliste Chantal Bles en voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. Het meisje werd afgelopen donderdag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht geopereerd aan een grote tumor met uitzaaiingen. Presentatrice Nicolette van Dam, die haar tante is, liet vandaag weten dat het 'stapje voor stapje' vooruit gaat met de 'echte vechter'.