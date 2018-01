Reünie Genesis een stap dichterbij

Banks deed zijn uitspraken bij 91.9 WFPK, een radiostation in Louisville. Hij vertelde nog regelmatig contact te hebben met Rutherford en samen hebben ze de mogelijkheid van een nieuwe concertreeks al een paar keer besproken. ,,We staan er niet onwelwillend tegenover. Het is leuk genoeg om het te proberen'', zei hij. ,,Maar eerst moet Phil zijn tournee afmaken. Daarna zien we wel weer verder.''



Drummer Phil Collins is momenteel op tournee. Hij kampt met gezondheidsproblemen en die zorgen er ook voor dat hij zelf niet meer kan drummen. Banks ziet daar echter geen probleem in, vooral ook niet omdat de vijftienjarige zoon van Collins een prima vervanger van zijn vader blijkt. ,,Hij doet het prima tijdens de optredens van zijn vader. En Nick klinkt net zo als zijn pa.'' Of dat goed genoeg is om Nick in te lijven voor een tournee met Genesis, liet Banks echter in het midden.



Genesis werd in 1967 opgericht. In de jaren zeventig boekte de band met Peter Gabriel succes, later gingen Banks, Collins en Rutherford verder. In 2007 trad de band voor het laatst op.