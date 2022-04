Republikeinen: Demonstratieplek Koningsdag onacceptabel

Müller: ,,Wij worden gewoon buiten beeld gehouden, deze plek is onacceptabel voor ons. Wij vertegenwoordigen een steeds breder gedragen maatschappelijk sentiment en conform het demonstratierecht moeten we gezien en gehoord kunnen worden. Met de aangewezen plek, achter een groep mensen op ruime afstand van de route, is daar geen sprake van.”

Bij voorgaande Koningsdagen demonstreerden leden van Müllers vereniging individueel, ‘op basis van het recht op vrijheid van meningsuiting’. ,,Nu willen we voor het eerst als groep demonstreren, met waarschijnlijk twintig tot vijftig leden. Niet om de sfeer op de nationale feestdag te verpesten, maar juist om feest te vieren, met het alternatieve thema: Willem de Laatste. Koningsdag in Maastricht moet een afscheidsfeest worden. Er is inmiddels géén meerderheid meer voor erfopvolging, de koning scoort historisch lage cijfers en ook de steun voor de monarchie neemt flink af. Wij zien dit niet als momentopname, maar ontwaren een trend naar beneden.’’

Gedoe

Amnesty International heeft Republiek de afgelopen tijd gewezen op het demonstratierecht in Nederland. Een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie: ,,We zagen op sociale media dat Republiek gedoe heeft met de gemeente Maastricht over de aangevraagde demonstratie en we zien de laatste jaren vaker dat actiegroepen ergens worden ‘verstopt’. Dat overkwam bijvoorbeeld ook Kick Out Zwarte Piet. Als wij zulke signalen krijgen, zoeken we contact met zulke groepen - ongeacht waar ze tegen demonstreren. Maar het is goed voor ze om te weten dat het demonstratierecht in Nederland ook inhoudt dat je binnen zicht- en gehoorsafstand moet zijn van het object waar je tegen demonstreert. In dit geval dus de monarchie.’’